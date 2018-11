11 conseils de psys sur le trouble affectif saisonnier

Le trouble affectif saisonnier (TAS) peut déclencher des fringales de beignes ou des envies de dormir à des heures insolites. Et même en été, quand vous sentez qu’on doit vous ramasser à la petite cuillère. Les psychologues tiennent à partager avec vous quelques points importants sur la dépression saisonnière.

Parmi les autres symptômes, il y a l’envie de dormir plus longtemps ou de se gaver d’aliments-réconfort, riches en hydrates de carbone. Une distinction : jusqu’à 70 pour 100 des personnes qui souffrent de dépression ordinaire vont se sentir encore plus mal en point pendant les mois d’hiver, alors que celles qui sont affectées par le TAS se sentiront bien pendant le reste de l’année.

Le TAS est plus répandu qu’on le pense

D’après la American Academy of Family Physicians (Association américaine des médecins de famille), environ quatre à six pour 100 des gens souffrent d’une forme grave de ce trouble, tandis que 10 à 20 pour 100 vont présenter une forme plus légère.

Les femmes sont quatre fois plus vulnérables au TAS que les hommes, et les gens dans la vingtaine sont aussi plus largement atteints. Heureusement, le risque diminue avec l’âge.

