Attention: Ces 10 aliments insolites contiennent du gluten

YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Le gluten, un danger? Pour qui?

À peine 1% de la population est réellement intolérante au gluten – ce sont les gens atteints de la maladie cœliaque -, mais à peu près 6% des gens ont une sensibilité au gluten.

« L’erreur la plus fréquente au sujet du gluten semble liée à la confusion entre maladie cœliaque et sensibilité au gluten », affirme la Dre Talia Zenlea, gastroentérologue. « En raison des symptômes que le gluten déclenche chez eux, bien des gens pensent qu’ils sont atteints de la maladie cœliaque, même si les biopsies et les analyses sang ne le confirment pas. » Consultez ces 5 autres raisons qui pourraient expliquer votre mal de ventre.

La maladie cœliaque est une maladie héréditaire auto-immune caractérisée par une inflammation de l’intestin grêle déclenchée par le gluten. Pour ceux qui sont atteints de la maladie coeliaque, l’ingestion même de la plus petite quantité de gluten peut déclencher une réaction auto-immune dans l’intestin grêle. À la longue, ce phénomène endommage la tunique interne de l’organe; il diminue l’assimilation de certains nutriments: glucides, lipides, protéines, vitamines et minéraux, et peut entraîner de graves problèmes de santé dont l’ostéoporose, la stérilité et même certains états neurologiques.

Cela dit, bien des gens qui ont la maladie cœliaque ne présentent aucun symptôme. « D’autres ont des ballonnements; ils ont mal au ventre, leur cerveau s’embrouille et leur transit intestinal se détériore (p. ex. diarrhée); ils se sentent beaucoup mieux lorsqu’ils éliminent le gluten de leur alimentation, déclare la Dre Zenlea. Il y a aussi des gens qui présentent des symptômes souvent associés à la maladie cœliaque, mais sans aucun résultat d’analyse de sang, de biopsie ni marqueur génétique typique de la maladie.

Important : n’essayez pas de poser vous-même un diagnostic. La présence d’une maladie coeliaque doit être corroborée par une évaluation des intensités spécifiques de certains anticorps dans le sang (des protéines qui agissent au détriment des cellules ou des tissus de l’organisme). Lorsque ce test sanguin est positif, on le confirme au moyen d’une biopsie intestinale.