Produits sans gluten ou régime sans viande: comment manger équilibré

Cette intolérance au gluten non cœliaque est la cause de divers symptômes allant du ballonnement à la diarrhée en passant par les maux de tête, les douleurs articulaires et la confusion. Comme elle ne provoque pas de lésions permanentes, ceux qui en souffrent n’ont pas à redouter de consommer du gluten à leur insu, précise Rosie Schwartz. Quant à ceux qui y renoncent pour maigrir ou parce qu’ils le croient mauvais pour la santé… ils se trompent, prévient la nutritionniste.

Les patients affligés de la maladie cœliaque doivent absolument suivre un régime sans gluten s’ils veulent prévenir les complications. Et il peut être très nutritif. « D’ailleurs, la plupart des aliments complets qui composent un régime équilibré ne contiennent pas de gluten », souligne Andrea Falcone, nutritionniste et monitrice de conditionnement physique à Mississauga. C’est le cas des fruits, des légumes et des viandes non transformées. Consultez ces bonnes raisons de cesser de manger des aliments transformés. Et la nutritionniste ajoute, de concert d’ailleurs avec Rosie Schwartz, que les aliments sans gluten conditionnés sont souvent pauvres en nutriments et trop riches en sel, sucre et autres ingrédients superflus destinés à rehausser la saveur.

6 / 13

Africa Studio/Shutterstock

Le régime sans gluten : élaborer un régime équilibré

Pour commencer, il faut savoir quoi supprimer. « Il y a du gluten dans beaucoup de produits alimentaires et on doit apprendre à le reconnaître », note Rosie Schwartz.

Exclure d’office tout ce qui contient de l’orge, du seigle ou du blé (et leurs multiples variantes comme l’épeautre), c’est bien. Mais on se méfiera également de certains ingrédients comme le malt, et des aliments qui ont pu être en contact avec du gluten : ceux dont l’étiquette dit « peut contenir du blé » et ceux qui, au restaurant, ont pu côtoyer d’autres préparations.

Mais en les éliminant de votre régime, vous vous privez d’importantes sources de fibres et de vitamine B. Vous risquez aussi d’absorber moins de fer puisque les pâtes et céréales en sont souvent enrichies, dit Andrea Falcone. Et Rosie Schwartz recommande de remplacer les céréales contenant du gluten par d’autres grains entiers comme le quinoa, le sarrasin et l’amarante, riches en fibres et en vitamine B. Cuisinez le quinoa avec ces 25 recettes délicieusement variées à base de quinoa. On peut en somme trouver tous les nutriments nécessaires dans l’alimentation sans recourir à des suppléments, affirme Andrea Falcone. Il suffit de manger une grande variété d’aliments complets, comme les légumes à feuilles vertes, la viande et les œufs, pour prévenir les carences en vitamine B et en fer.