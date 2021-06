Comment mettre fin à une relation et passer à autre chose

1 / 11

fizkes/Shutterstock

Mettre fin à une relation

Que vous soyez la personne qui a pris l’initiative de la séparation ou celle qu’on a quittée, la fin d’une relation représente toujours un moment critique, et c’est un euphémisme. Selon une étude néerlandaise de 2019, publiée dans PLoS One, 26% des gens qui avaient vécu une rupture amoureuse présentaient des symptômes proches de la dépression, et ce, même si l’événement s’était produit six mois avant cette étude sur l’impact psychologique d’une rupture. Ce qui n’a pas étonné les experts.

«C’est un coup de tonnerre dans le quotidien. Votre vie s’est construite autour de cette personne en particulier. Elle est votre phare dans la nuit. Elle est votre premier recours. C’est avec elle que vous partagez les plus petits détails de votre quotidien», explique Susan Winter, spécialiste en relations, coach et auteure. «En son absence, les fondations de votre mode de fonctionnement s’écroulent.» Cependant, pour passer à autre chose il faut à tout prix éviter de faire ces choses après une rupture.

Cela va se produire même si vous ressentez un soulagement ou de l’indifférence. «Il est quasiment impossible d’en ressortir indemne. Il restera toujours un relent de douleur», précise Gary W. Lewandowski fils, professeur de psychologie à l’Université Monmouth de West Long Branch au New Jersey.

«Les gens expriment un sentiment de perte d’identité. Ceci s’ajoute aux ressentis émotionnels négatifs de douleur, de regret, de solitude et de dépression. Ils sont tous caractéristiques», souligne ce professeur qui est également auteur d’un ouvrage sur les angles morts des relations amoureuses, paru récemment: Stronger Than You Think: The 10 Blind Spots That Undermine Your Relationship…and How to See Past Them.

La suite heureuse dépendra de la façon dont vous gérerez ces émotions brutes en transformant l’échec relationnel en expérience d’apprentissage et avoir ainsi la perspective voulue pour aller de l’avant. Notre équipe d’experts propose des conseils sur la façon la plus constructive de poursuivre sa route après la fin d’une relation.