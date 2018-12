9 signes évidents d’une amitié toxique

Les ruptures ne sont pas seulement pour les amoureux. Si vos amis sont toxiques pour vous, la meilleure chose à faire pourrait être de les laisser tomber. Soyez attentifs aux indices suivants.

Vous ne pouvez partager les bonnes choses

Hésitez-vous à lui parler de votre nouvelle relation amoureuse? Vous lui cachez que vous avez eu une promotion, que vous vous êtes acheté une maison, ou autre bonne nouvelle? Peut-être dissimulez-vous votre bonheur parce que votre amie est jalouse, envieuse, compétitive ou négative quand vous avez du succès et que les choses vous réussissent. « Soyez conscients des tremblements intérieurs qui vous arrêtent de parler des événements heureux avec un ou une amie », dit la spécialiste des relations humaines Cherie Burbach. (Elle est l’auteure d’un livre sur l’art et la foi, Art and Faith: Mixed Media Art With a Faith-Filled Message). « Si vous ne voulez pas lui en parler de crainte qu’elle se moque de vous et passe un commentaire fielleux, pourquoi alors l’avoir comme amie? » Un ou une bonne amie est quelqu’un qui peut partager vos joies. Votre relation va souffrir de ce manque d’ouverture dans vos communications.