Les soins de la peau après 60 ans: viser l’hydratation et l’éclat

À l’arrivée de la soixantaine, vous remarquerez probablement une perte plus importante de collagène et de volume, qui peut approfondir les rides et affecter l’apparence du visage tout entier. «Les rides sur le front et celles qui relient le nez à la bouche peuvent donner au visage un air triste, même chez une personne de bonne humeur», affirme la Dre Amy Wechsler, dermatologue et auteure du livre The Mind-Beauty Connection.

Consultez votre dermatologue au moins une fois par année pour faire évaluer la santé de votre peau et vérifier si vos produits sont toujours satisfaisants.

«Ce qu’il faut avant tout, c’est garder la peau hydratée et appliquer des produits contenant des antioxydants pour aider à la protéger contre les radicaux libres, explique la dermatologue. Vous pouvez aussi exfolier régulièrement la peau en douceur pour la débarrasser de ses cellules mortes et favoriser l’éclat et la jeunesse du teint.» Assurez-vous toutefois que tout ingrédient exfoliant actif a des avantages qui surpassent les risques, et évitez tout traitement exfoliant trop violent pour votre peau.

«Méconnue, l’hydratation intense est la meilleure solution et ses effets se font sentir rapidement», déclare la Dre Shannon Humphrey, directrice médicale de la clinique de médecine esthétique à Vancouver Humphrey Cosmetic Dermatology. Pourquoi? Parce que l’emploi d’une crème superhydrante aide à redonner de l’éclat et reflète mieux la lumière. Cela peut aussi aider à atténuer les rides.

À faire pendant la soixantaine

Privilégier les formules qui contiennent le plus d’ingrédients hydratants possible, essentiels à un teint frais. «L’acide hyaluronique hydrate la peau en se liant à l’eau, dit la Dre Humphrey, mais commencez aussi à vous servir d’ingrédients comme le céramide, lipide naturel de la peau et élément-barrière qui protège la peau et aide à en retenir l’humidité naturelle.»

Produits à essayer

Filorga NCEF-SHOT, cure anti-ride pour une rénovation intensive de la peau,110$

Elizabeth Arden Ceramide Premiere Intense Moisture and Renewal Overnight Regeneration Cream, 116$

Neutrogena Hydratant correcteur âge triple action SPF 25, 34$

