Les besoins que les suppléments ne peuvent pas combler

Efficaces pour combler certaines carences nutritionnels, les suppléments alimentaires ne peuvent pas tout faire! Voici leurs bienfaits… et leurs limites!

Nous avons l’habitude de prendre des suppléments de vitamines et de minéraux afin d’éviter des carences. De nombreuses recherches récentes ont révélé, pourtant, que ceux-ci peuvent aussi permettre de prévenir, voire de traiter certaines maladies et que les doses nutritionnelles optimales pourraient être plus élevées qu’on ne le croyait jusqu’à présent.

Ce que les suppléments ne peuvent pas faire: ils ne remplacent pas l’alimentation

Les suppléments peuvent être utiles, mais il faut être conscient de leurs limites et savoir que certaines des propriétés qu’on leur attribue sont parfois douteuses.

Comme leur nom l’indique, les suppléments ne sont pas destinés à remplacer totalement l’alimentation, mais simplement à la compléter. Ils ne peuvent pas non plus corriger de mauvais choix alimentaires: par exemple, ils ne combattront jamais les effets d’un excès de matières grasses saturées ou de sel. On sait par ailleurs que l’efficacité de certains nutriments est optimale lorsqu’ils sont fournis par les aliments, et moins bonne lorsqu’ils sont pris séparément sous forme de suppléments.

L’efficacité des suppléments nutritionnels et des vitamines passée au crible

Des travaux récents montrent que beaucoup des propriétés attribuées aux plantes sont réelles. Leurs effets pharmacologiques s’appuient tant sur des études cliniques que sur des pratiques traditionnelles. Le rôle de certains végétaux, notamment le millepertuis, le kawa, le yam ou le fragon épineux, est maintenant reconnu, et ces plantes sont prescrites pour traiter certains désordres comme la dépression, le stress, les douleurs menstruelles ou l’insuffisance veineuse. Mais même lorsque leurs propriétés thérapeutiques sont prouvées, les plantes et autres suppléments doivent être utilisés judicieusement pour traiter les maladies.

