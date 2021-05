Comment choisir le type de yoga qui vous convient

Description: chaque séance de yoga Bikram comprend une série de 26 postures et deux exercices de respiration. Il se pratique dans une salle chauffée à près de 40 degrés Celsius et dans laquelle le taux d’humidité avoisine 40% (c’est chaud!). Avant de commencer, assurez-vous de connaître ce qu’il faut éviter de faire avant le yoga chaud!

Le yoga Yin

Description: ce type de yoga a pour but d’exercer la méditation profonde. Le yoga Yin emploie des traditions taoïstes et comprend des postures passives qui font appel aux tissus conjonctifs du corps comme ceux des hanches, du pelvis et de la région inférieure de la colonne vertébrale. Le rythme est lent et la patience est de mise, car vous devez maintenir les postures de 1 à 20 minutes.

À qui s’adresse ce type de yoga? Le yoga Yin est idéal pour les personnes qui recherchent l’apaisement de l’esprit par la méditation et pour les mordus de la condition physique ayant besoin de soulager le stress articulaire causé par l’effort excessif. En parlant de stress, ces positions de yoga vous aideront à soulager votre anxiété.