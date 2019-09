Vapotage: des effets dévastateurs à craindre pour les poumons

Les instruments de vapotage sont d’une grande souplesse d’utilisation. Il est facile de combiner des ingrédients, des huiles ou des cartouches. Ce qui veut dire que ces produits sont promus auprès de jeunes qui ont le temps et l’énergie d’inventer de nouveaux mélanges, qui sont inconscients des risques qu’ils encourent et sensibles à la pression exercée par leurs pairs.

Mises en marché comme produit sécuritaire, une alternative « cool » aux cigarettes, ce n’est pas étonnant que les cigarettes électroniques soient devenues populaires auprès des enfants et adolescents. Entre 2017 et 2018, le taux de pénétration de la cigarette électronique chez les étudiants du secondaire aux États-Unis a doublé pour atteindre 21 pour cent, ce qui est supérieur au nombre de fumeurs, enfants ou adultes. On estime qu’en 2019, ce pourcentage atteindra 25 pour cent.

Pourquoi le marketing conquérant et agressif de la cigarette électronique est-il acceptable à l’épicerie du coin et dans les stations-service alors que les cigarettes sont cachées dans des étagères fermées à clef dans ces mêmes commerces? Pire encore, les petites «officines de vapotage» offrent gratuitement des produits de substitution et ce, sans aucun test de sécurité. Cette pratique doit être dénoncée, faire l’objet d’une enquête, et interdite.

Cela fait des décennies que nous savons que l’exposition aux produits chimiques dans les professions à risque ainsi que l’inhalation systématique de gaz et de fumée provoquent des dégâts pulmonaires. Alors je me demande pourquoi supposerait-on que la cigarette électronique n’est pas tout aussi dangereuse?

Les cigarettes électroniques parfumées doivent être interdites

Pour toutes ces raisons, il faut réévaluer la réglementation des produits de vapotage, leur publicité, et leur disponibilité en magasin, et resserrer leur contrôle comme on l’a fait avec le tabac. Les produits électroniques aux goûts amusants dont la promotion est faite directement aux enfants doivent être interdits. Le personnel médical et la communauté scientifique se doivent d’en décrier haut et fort les risques, au-delà de leurs cabinets, laboratoires et cliniques – et ce, jusqu’à ce que les choses changent.

Les multinationales comme «Big Vape», «Big Cannabis» et «Big Tobacco» savent depuis toujours comment trouver de nouvelles manières habiles de tirer profit des décisions tragiques, des dépendances et des incompréhensions relatives aux produits inhalés. Et elles continueront de le faire, que ce soit auprès des adultes, des adolescents ou des enfants.

C’est l’histoire qui se répète, comme avec la cigarette.

Grace Parraga, Professeure et Chaire de recherche du Canada de niveau 1, Western University.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.