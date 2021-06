15 des psychopathes les plus célèbres de l’histoire

15 / 15

LAFAYETTE/KOBAL/SHUTTERSTOCK

Aileen Wuornos

Plusieurs documentaires ont été réalisés sur Aileen Wuornos, la meurtrière la plus célèbre des É.-U. Ce qui intriguait en particulier à son sujet, c’était son excentricité et son extroversion, en plus de sa capacité à s’avouer coupable un jour et, peu de temps après, à démentir ses aveux. Elle était un instant amène, et l’autre vengeresse. Elle a été exécutée en 2002 après les meurtres d’hommes qu’elle avait racolés sur les autoroutes en faisant de la prostitution.

