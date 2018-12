Malgré le temps qui s’est écoulé depuis leur mort mystérieuse, ces cas célèbres sont encore au cœur de théories du complot.

Les tenants de la théorie du complot ont avancé qu’il s’agissait d’un crime, commis afin de préserver l’intégrité des deux célèbres frères. Et la CIA aurait toujours des dossiers encore ouverts sur la mort de Marylin. Il est cependant peu probable que nous connaissions un jour toute la vérité sur cette affaire.

Le monde a vécu un véritable choc le 5 août 1962, à l’annonce du décès de Marilyn Monroe, retrouvée sans vie à 36 ans dans sa maison de Los Angeles. La cause? Un suicide probable par surdose de barbituriques. Le doute a toutefois plané sur cette explication : la ravissante star qui entretenait des relations extraconjugales avec John F. Kennedy et son frère, Robert F. Kennedy se serait-elle ôté la vie?

ITV/Shutterstock

Natalie Wood

L’actrice Natalie Wood s’est noyée le 29 novembre 1981, lors d’une excursion en bateau avec son époux, Robert Wagner. Celui-ci a rapporté sa disparition après avoir bu toute la nuit. Le cadavre a été retrouvé des heures plus tard, flottant sur le ventre vêtu d’une chemise de nuit de flanelle, d’une veste en duvet et de chaussettes.

On a d’abord qualifié le décès d’accidentel, mais la découverte de marques corporelles l’a transformé en mort suspecte, dont Robert Wagner, âgé aujourd’hui de 87 ans, est devenu le suspect principal. La sœur de Natalie Wood et le capitaine du yacht ont affirmé récemment à l’émission Dr. Phil qu’ils étaient convaincus de la culpabilité de celui-ci.

Et pour mettre de l’huile sur le feu, le bureau du shérif de Los Angeles a changé en 2012 la cause de décès de « noyade accidentelle » à « noyade de cause indéterminée », rapporte USA Today. Mais le manque de preuves suffisantes laisse le mystère dans sa totalité.

