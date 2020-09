10 crimes effrayants impliquant la planche de Ouija

1 / 11

La sombre histoire de la planche de Ouija

Vous avez sûrement vécu un bon nombre d’expériences avec le Ouija dans votre enfance, mais cela fait probablement un bon moment que vous ne l’avez pas utilisé ou que vous n’y avez pas pensé.

Pour vous rafraîchir la mémoire, un Ouija se compose d’une planche avec les lettres de l’alphabet et des chiffres ainsi que d’une planchette en forme de cœur, parfois appelée «goutte». La goutte se glisse facilement sur la planche – apparemment mue par sa propre volonté – pour transmettre des messages venant du «monde des esprits». Cela dit, la goutte se déplace seulement quand les participants la touchent). Hasbro, son fabricant actuel, vend le Ouija uniquement comme un «jeu».

Lorsque la planche de Ouija a été commercialisée la première fois en 1890, on l’a toutefois présentée comme un moyen d’entrer en communication avec les morts. On tentait ainsi de capitaliser sur l’obsession de l’époque victorienne pour le «spiritisme», croyance selon laquelle il est possible de communiquer avec les esprits.

La planche de Ouija a toujours eu ses adeptes. En 1916, par exemple, une femme du nom de Pearl Curran est devenue une célébrité du jour au lendemain en écrivant des poèmes et des histoires qu’elle affirmait être dictés, via la planche de Ouija, par l’esprit d’une femme ayant vécu au 17e siècle.

La planche de Ouija a également toujours fait des sceptiques. Quelques années après le succès fulgurant de Pearl Curran, son amie Emily Hutchings a fait publier un livre qu’elle prétendait dicté par l’écrivain Mark Twain (décédé 10 ans plus tôt) via la planche de Ouija. La succession de Mark Twain, qui n’avait pas autorisé ce livre, a poursuivi l’éditeur qui a réagi en cessant sa publication et en mettant tous les exemplaires au pilon. Bien que des études scientifiques aient déboulonné la capacité de la planche de Ouija à bouger sans une intervention au moins inconsciente, l’historien Robert Murch, spécialiste du Ouija, affirme que, qu’il s’agisse de science ou d’esprits, les planches de Ouija «fonctionnent».

Selon Robert Murch, nous posons des questions aux planches de Ouija depuis 130 ans maintenant et elles nous ont toujours répondu. Le hic? Ces réponses viennent-elles du monde des esprits, de notre subconscient ou d’une manipulation délibérée? Pour les personnes peu averties, ce que dit le Ouija peut sembler une vérité immuable. Il en va de même pour celles souffrant d’une maladie mentale ou de déficits cognitifs. C’est précisément pourquoi la planche de Ouija a joué un rôle dans certains crimes commis au fil du temps.