Cet ancien enquêteur de la police de Los Angeles est persuadé de connaître l’identité du meurtrier, mais sa proximité avec le suspect le hante.

Les matins d’hiver peuvent être frais à Los Angeles, comme ce 15 janvier 1947 où Betty Bersinger conduisait sa fille en poussette sur les trottoirs envahis de mauvaises herbes de Leimert Park. À cette époque, bungalows et terrains vagues formaient un paysage édenté, côtoyant les chantiers interrompus par la guerre.

Comme elle approchait du croisement de la 39e rue et de la rue Norton, Betty a vu ce qu’elle a d’abord pris pour un mannequin brisé abandonné au milieu des herbes folles et du verre brisé à quelques pas de la rue. Un nuage d’insectes tournoyait au-dessus d’un corps démembré de couleur claire. Plus loin, des enfants roulaient à vélo. Elle a ­appelé à l’aide.

Rapidement, policiers et journalistes ont envahi le terrain vague pour examiner le cadavre. Le corps de la victime – une femme menue d’environ 54 kg, cheveux foncés, 1 m 65 – avait été minutieusement sectionné en deux au niveau de la taille et vidé de son sang. Il était couvert d’ecchymoses et d’entailles profondes. «D’un sadisme déchaîné», décrira plus tard un témoin.

Une mort atroce vraisemblablement infligée par un esprit corrompu – un sujet idéal pour la presse rapace de Los Angeles. Quelques heures plus tard, la victime figurait partout en première page; Elizabeth Short, une jeune femme originaire de Boston, sans emploi ni adresse fixe. Le propriétaire d’une pharmacie fréquentée par celle qui rêvait de devenir actrice a révélé le surnom dont certains clients l’affublaient; les journaux s’en sont emparés. On ne parlerait désormais que du «Dahlia noir».

Pendant des semaines, policiers et journalistes ont exploré différentes pistes: les amants, les proxénètes et même Woody Guthrie, le chanteur folk. Les semaines sont devenues des mois, les mois des années. Les gros titres ont disparu. Officiellement, l’enquête se poursuivait, mais l’affaire se transformait doucement en légende et produirait des romans et des films, sorte de rappel macabre que, à Hollywood, la réalité n’est jamais ce qu’elle semble.

Steve Hodel était bien placé pour le savoir. Il avait cinq ans à l’époque du meurtre, mais ce n’est qu’en 1999 qu’il s’y est intéressé. Cette année-là, sa demi-­sœur Tamar Hodel, avec laquelle il venait de renouer, a lancé cette bombe au sujet de leur père récemment décédé: «Sais-tu que papa a été soupçonné du meurtre du Dahlia noir?» Steve était secoué, d’autant qu’il avait été enquêteur pour la police de Los Angeles.

Enfant, Steve voyait son père comme un personnage charismatique, mais distant. Fils d’immigrants russes et musicien prodige, George Hodel possédait un QI supérieur à celui d’Albert Einstein. Universitaire à 15 ans, il avait exercé comme médecin et avait même été nommé directeur médical de la ville de Los Angeles.

Grâce à son mariage avec une beauté de Holly­wood au carnet mondain bien fourni, il avait fréquenté des sommités, comme le surréaliste Man Ray.

«Dès qu’il entrait dans une pièce, tout le monde se retournait, se souvient Steve. Il envoûtait les gens.»

Ses parents ont divorcé quand Steve était encore enfant. Son père est allé vivre ailleurs. Steve a renoué avec lui plus tard et découvert son côté sombre – une obsession maladive pour le sexe, un profond mépris des femmes et un besoin irrépressible de dominer et de manipuler. Le fils a fini par accepter que le père bien-aimé était tout sauf un citoyen modèle.

Quand Tamar a rappelé que George avait pu être un meurtrier violent, Steve n’a pour autant pas voulu y croire. Mais l’ancien enquêteur de police savait aussi que rien ne résiste à la preuve. Alors il a creusé et fini par conclure que Tamar avait peut-être raison. Voici ce qu’il a découvert:

Selon plusieurs sources, George connaissait Elizabeth Short; il l’aurait rencontrée dans sa clinique spécialisée dans le traitement des maladies vénériennes.

Peu de temps avant le meurtre, George a acheté des sacs de ciment d’une vingtaine de kilos. La police a retrouvé sur la scène du crime des sacs similaires vides. Steve pense que George a tué Elizabeth Short ailleurs et s’est servi des sacs pour transporter son cadavre dans le parc.

George était l’un des rares médecins formés à l’hémisomatectomie, une chirurgie qui consiste à amputer la moitié inférieure du corps sans fracturer d’os, comme ce qui a été observé sur le cadavre de l’infortunée.

Après le meurtre, le tueur a envoyé aux journaux des lettres et des effets personnels d’Elizabeth Short; l’écriture ressemble à s’y méprendre à celle de George.

Les policiers se sont intéressés à George en 1949, après qu’il a été accusé d’agression sexuelle par sa propre fille, Tamar. Des témoins affirmaient l’avoir vu agresser l’adolescente, mais les avocats du prévenu ont défendu qu’elle avait tout inventé pour attirer l’attention. George a été acquitté. La police a enquêté sur George dans l’affaire du Dahlia noir dès 1950, a appris Steve. Des micros ont été installés dans sa maison de Laurel Canyon et il existe des centaines d’heures d’enregistrements. Les policiers ont eu l’impression d’entendre une femme non identifiée battue à mort, puis enterrée. Ils n’y ont pas donné suite.

Toujours sur ces enregistrements, le médecin aurait un jour été tout près d’avouer le meurtre de la jeune femme: «Imaginons que j’aie tué le Dahlia noir. Ils ne peuvent plus le prouver maintenant.»

Steve a découvert qu’au lieu d’interroger George sur Elizabeth Short, la police a clos l’enquête. En 1953, personne n’a tenté d’empêcher le médecin de quitter le pays pour passer les 40 années suivantes en Asie du Sud-Est.

Pourquoi l’a-t-on laissé s’échapper? Steve a une théorie: son père connaissait les secrets inavouables de nombreuses personnes et cela l’a servi. «Il pratiquait des avortements à la demande de gens riches et célèbres, et de policiers», explique Steve. À une époque où la corruption était courante, il est plausible qu’un homme comme George Hodel, qui jouissait de nombreuses relations, ait pu neutraliser une enquête pour meurtre.

L’hypothèse de Steve sur le Dahlia noir a ses adeptes – «Je n’ai pas le moindre doute», affirme un procureur de Los Angeles. D’autres théories circulent: l’une impliquerait un garçon d’étage qui aurait assassiné Elizabeth Short parce qu’elle savait qu’il projetait de cambrioler des hôtels.

Aujourd’hui, Steve Hodel vit à Los Angeles et poursuit sa quête d’indices. «J’aimais le Dr Jekyll en lui, le côté lumineux de cet homme. Il aurait pu trouver un remède contre le cancer, faire tant de choses pour l’humanité, confesse-t-il. Mais la part d’ombre de M. Hyde était plus forte.»

Steve Hodel partage certains des traits de caractère de son père – les meilleurs, espère-t-il. «Mon père m’a donné la force et l’obstination, dit-il.

Les gènes qui ont nourri sa part obscure ont été indispensables à ma quête de vérité.»

