À quelle fréquence faut-il laver les serviettes de bain?

À quel point est-il mauvais d’utiliser une serviette à plusieurs reprises? Voici à quelle fréquence vous devriez faire le lavage de vos serviettes de bain et quand en acheter de nouvelles.

Pourquoi laver les serviettes de bain?

De nos jours, l’hygiène est facilement un objet de discussion. Par exemple, on se questionne sur la fréquence des douches, ou on se demande si l’on peut uriner sous la douche.

Mais se savonner devrait être un geste simple et rafraîchissant. Cependant, une autre question se pose: à quelle fréquence laver les serviettes de bain ?

Il faut savoir que les serviettes utilisées et humides peuvent abriter des cellules de peau morte, des sécrétions corporelles et divers microbes, selon Philip Tierno, expert en microbiologie à l’École de médecine NYU Grossman.

«En vous essuyant, votre serviette récolte ces cellules mortes à la surface de votre peau.»

«Elle ramasse aussi toutes les sécrétions nasales, buccales, anales ou génitales présentes, et se retrouve chargée d’une variété de micro-organismes qui s’y incrustent.»

La Dre Annie Gonzalez, dermatologue de Riverchase Dermatology à Miami, ajoute que les serviettes sales peuvent favoriser l’incubation des bactéries, des champignons et d’autres microbes.

«La contamination issue des agresseurs environnementaux, des cellules mortes, de l’huile et de la saleté, peut se transmettre de votre corps à votre serviette pendant que vous vous séchez. »

Dans ce contexte, voici l’opinion des experts sur cette question d’hygiène. Et leurs conseils sur le bon moment pour remplacer les serviettes de bain.

À quelle fréquence laver les serviettes de bain?

La réponse repose sur plusieurs facteurs.

Philip Tierno conseille, en général, après deux à trois utilisations, tout au plus.

Pour la Dre Gonzalez, il vaut mieux le faire après trois à quatre utilisations, ou au moins une fois par semaine.

L’American Cleaning Institute coupe la poire en deux en conseillant un lavage après trois utilisations.

Voici ce qui peut servir d’indice pour déterminer si vous devez les laver plus souvent.

Comment faire sécher la serviette

Votre façon de faire sécher la serviette est aussi importante que la fréquence de lavage, précise Philip Tierno. En effet, une serviette sèche contribue généralement mieux qu’une serviette mouillée à éliminer les micro-organismes, ou à freiner leur croissance.

«Les micro-organismes ont tous besoin d’eau pour se développer, ce que leur procure un taux élevé d’humidité ambiante.»

Ainsi, si vous accrochez une serviette humide déjà utilisée dans la salle de bain, vous l’exposez à ce type d’humidité. Elle sèche alors plus lentement, et les micro-organismes vivent plus longtemps ou se développent. Cela se produit aussi si vous la pliez.

De fait, votre serviette est l’un des objets qu’il vaut mieux ne pas garder dans la salle de bain. Il est préférable de la laisser sécher à l’extérieur de la salle de bain, pendue ou dépliée, pour que toute l’humidité s’évapore.

Si la serviette reste mouillée longtemps après votre douche, il faut la laver, et en utiliser une autre.

Comment bien s’essuyer

Philip Tierno souligne également l’importance d’un bon essuyage des fesses et de la région génitale.

Bien s’essuyer après être allé à la toilette et après la douche diminue le nombre de résidus susceptibles de se retrouver sur la serviette après le bain, ce qui réduit la probabilité d’infiltration d’agents pathogènes et de microbes.

En bref, avec de bonnes habitudes d’essuyage et d’hygiène, votre serviette pourrait être moins sale après la douche. Et être utilisée plus souvent.

Maladies de la peau

Si vous souffrez de mycose, du pied d’athlète, d’eczéma marginé ou de verrues, vous ne devez employer que des serviettes fraîchement lavées pour prévenir la propagation de microbes à d’autres parties de votre corps, selon la Dre Gonzalez.

«Les serviettes sales peuvent aussi déclencher de l’eczéma ou une dermatite en entraînant les bactéries vers d’autres parties du corps et irriter la peau, provoquant une poussée d’eczéma. Les gens qui font de l’acné peuvent constater l’augmentation des lésions quand ils se sèchent le visage avec une serviette sale.»

Quel serait le pire des cas?

Quel est l’enjeu sur l’utilisation d’une serviette sale et humide? Pour tout dire, elle peut devenir un dépôt ou une réserve d’agents pathogènes, comme l’E. coli, et d’autres bactéries, répond Philip Tierno.

Si vous les mettez en contact avec une lésion, une abrasion ou une égratignure, il pourrait s’ensuivre l’apparition d’un furoncle ou d’un bouton.

Il précise qu’une coupure peut s’infecter, bien que la probabilité en soit faible, sauf si la plaie est importante.

Ne pas laver ses serviettes peut aussi entraîner la transmission de microbes associés à différents rhumes, affirme la Dre Gonzalez.

Dans les cas extrêmes, les serviettes sales peuvent propager des bactéries comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), une infection staphylococcique dangereuse et difficile à traiter avec des antibiotiques.

À quelle fréquence remplacer les serviettes?

Des serviettes de bain lavées fréquemment peuvent être conservées pendant deux ans, selon la Dre Gonzalez.

«Une règle de base consiste à les remplacer lorsqu’elles ont perdu leur douceur, ou n’absorbent plus d’eau.»

Philip Tierno trouve qu’il ne faut les remplacer que lorsqu’elles n’ont plus d’usage ou ne réalisent plus leur fonction initiale.

«Si la serviette est déchirée, effilochée ou n’absorbe plus, il est temps de s’en procurer une nouvelle, ajoute-t-il. Et cela n’a plus rien à voir avec les microbes.»

Conseils sur le lavage des serviettes

Philip Tierno recommande de laver les serviettes avec de l’eau javellisée. Il suggère un désinfectant sans javellisant et de l’eau et du savon pour les amateurs de serviettes de couleur.

Il conseille également de nettoyer la machine à laver.

«De façon périodique, vous pouvez verser de l’eau de Javel dans la machine dans un cycle vide pour éliminer tout dépôt accumulé dans le réservoir.»

Peut-on laver les serviettes avec d’autres vêtements?

Les vêtements ordinaires peuvent être lavés avec les serviettes de bain si vous utilisez de l’eau de Javel ou un désinfectant, précise Joseph Tierno.

Mais il déconseille de laver les serviettes en même temps que les sous-vêtements. «On trouve des bactéries génitales et fécales dans les sous-vêtements usagés, et à moins d’utiliser l’eau de Javel, des microbes résiduels infecteront l’eau du réservoir.»

Évitez simplement de mélanger ce qui ne devrait pas l’être. Tout ne va pas dans la sécheuse, et certainement pas en même temps. Selon un vendeur d’électroménagers chez Home Depot, l’idée derrière le principe d’éviter de sécher des t-shirts et des serviettes en même temps a un lien direct avec le poids des articles. Il faut éviter de mélanger des morceaux de tailles et de poids différents, car cela déséquilibre l’appareil. Aussi simple que cela. Découvrez d’autres gestes mal avisés qui pourraient réduire la durée de vie de votre laveuse et de votre sécheuse.

