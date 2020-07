Entretien du linge: voici comment «décaper» serviettes et draps

l i g h t p o e t/Shutterstock

Comment nettoyer en profondeur votre linge?

Vous aurez besoin:

• Borax

• Cristaux de soude (carbonate de sodium)

• Savon à lessive

• Baignoire (ou grand seau)

Étape 1: préparer le bain de trempage

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un récipient suffisamment grand pour faire tremper le linge que vous souhaitez nettoyer en profondeur. Il est recommandé d’utiliser une baignoire, mais un grand seau ou un bac sont également efficaces. Remplir la baignoire d’eau chaude et ajouter une part de borax, une part de cristaux de soude et deux parts de détergent à lessive. Pour une baignoire, il est recommandé d’utiliser 1/4 tasse de borax, 1/4 tasse de cristaux de soude et 1/2 tasse de détergent. Remuer doucement l’eau pour dissoudre les poudres.

Étape 2: faire tremper les draps

Ajouter du linge propre à l’eau et le submerger complètement. Laisser tremper environ quatre à cinq heures, ou jusqu’à ce que l’eau soit froide. Remuer l’eau et tourner le linge de temps en temps; les mouvements aideront à éliminer la saleté et la crasse imprégnées dans le tissu.

Étape 3: rincer abondamment

Retirer les vêtements de la baignoire et vidanger l’eau (tout en admirant la couleur de l’eau!) Il est maintenant le temps de mettre le linge à la machine à laver, en utilisant un cycle de rinçage sans détergent. Sécher les vêtements comme à l’habitude et profiter de vos draps super propres!

Pour un résultat optimal, suivez ces conseils pour bien faire votre lessive.