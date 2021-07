Vos œufs sont tachés ou bosselés? Voilà ce que cela signifie

Peu importe si vous les préférez brouillés, cuits durs ou au miroir, les œufs sont un classique de la cuisine nord-américaine. En plus d’être délicieux avec les rôties du matin, ils sont de mise pour une alimentation saine. La consommation d’œufs aide à diminuer le cholestérol, à baisser le risque de maladies cardiaques et apporte des protéines de qualité tout en étant faible en calories. Cependant, certains œufs avec une coquille tachetée ou marquée de petites bosses peuvent sembler moins appétissants. Lisez la suite pour en savoir davantage sur ce phénomène curieux.

NACHO MENA/GETTY IMAGES

Qu’est-ce qu’un œuf à la coquille tachetée ou bosselée signifie?

Vous avez peut-être remarqué que certains œufs ont de petites taches brunes sur leur coquille. Ils sont appelés les œufs tachetés. Ces petites taches foncées sont créées au début de la formation de l’œuf alors qu’il voyage dans la poule. Lorsque l’œuf franchit l’oviducte, l’organe qui transforme le jaune d’œuf et ajoute la coquille, il tourne. Si l’œuf tourne trop lentement lors de son déplacement le long du tube, les petites taches brunes se forment sur la coquille.

(Besoin d’inspiration? Voici 25 façons de cuisiner les œufs).

Vous pourriez aussi remarquer qu’un ou deux œufs bosselés figurent dans le carton au retour de l’épicerie. La bosse signifie simplement que la coquille a une texture particulière, plutôt que d’être complètement lisse. Cela se produit aussi lorsque l’œuf traverse l’oviducte. Il se pourrait aussi qu’il y ait des débris dans le tube au moment de la formation de la coquille. Les débris dans l’oviducte sont plus fréquents lorsqu’il s’agit d’une poule plus vieille, ou d’une poule plus jeune qui n’obtient pas assez de nutriments. Le calcium est alors relâché et entraîne les débris dans la coquille.

Est-ce sécuritaire de manger des œufs tachetés ou bosselés?

La réponse courte? Oui.

Aucun besoin de vous débarrasser de vos œufs lorsque vous remarquez ces petites anomalies physiques. Le plus important concernant les précautions à prendre avant de manger un œuf est la manière donc ils sont cuits; la salmonelle, ce groupe de bactéries qui cause les intoxications alimentaires, n’est pas à prendre à la légère. Même s’il ne s’agit pas toujours de la salmonelle, vérifiez les taches vertes ou noires à l’intérieur de la coquille. Cela peut indiquer la présence de bactéries ou de contamination.

D’abord, assurez-vous que les œufs soient conservés dans le réfrigérateur et cuisinez-les dans les trois semaines après l’achat pour une fraîcheur maximale. Même si vous ne voyez pas de taches foncées à l’intérieur de la coquille après l’avoir craqué, il est capital de garder le tout propre. Si vous touchez à un œuf cru en faisant la cuisine, lavez vos mains, vos ustensiles et toute autre surface ayant été en contact avec l’œuf cru. Assurez-vous aussi de cuire les œufs jusqu’à ce que les jaunes soient fermes.

La conclusion est que, si votre œuf est bosselé ou tacheté, il peut être mangé sans problème.