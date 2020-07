Comment prendre soin des hostas

DEL BOY/SHUTTERSTOCK

À FAIRE: opter pour un look nature

Il est possible d’incorporer des hostas de façon discrète dans votre jardin pour hausser d’un cran son look nature. Tout est dans la modération! Il suffit d’utiliser des variétés qui se complètent, plutôt que d’y aller avec flamboyance. Cet hosta n’est pas la plante la plus haute ni la plus colorée, mais il offre un contraste de texture adéquat avec les fougères et les fleurs.