Les 6 pires parasites de jardin – et comment s’en débarrasser naturellement

TATIANA AYAZO/RD.COM

Limaces

Les limaces vont forcément tourner autour de votre barbecue, car elles aiment presque autant la bière que les humains (et profitez-en!). Remplissez de bière une petite boîte de thon vide et enfouissez-la dans le sol de votre jardin jusqu’au rebord. Du jour au lendemain, les limaces se déplaceront vers la bière et se noieront. Vous pouvez jeter le contenu de la boîte le lendemain et la remplir à nouveau de bière.

Le seul hic, c’est que ce piège n’attire que des limaces qui se trouvent à quelques mètres de lui. Si vous avez un problème persistant de limaces, il est donc recommandé de placer plusieurs pièges tout autour de votre cour.

