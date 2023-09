8 choses à ne jamais ranger sous le lit

Ranger plutôt ainsi: Faites don de vos ordinateurs et appareils électroniques fonctionnels. Recyclez les appareils électroniques obsolètes dans un centre de recyclage informatique qui offre de détruire le disque dur. Un tel centre recycle aussi l’or, le palladium, le cuivre et les terres rares des produits électroniques, et élimine le plomb, le mercure et le cadmium des ordinateurs.

Nous dépensons beaucoup en ordinateurs et en appareils électroniques sophistiqués, et ils méritent une bonne fin de vie (les ordinateurs sont un des objets que les organisateurs professionnels jetteraient). Les garder sous le lit ne les ressuscitera pas, et attirera la poussière. Adeptes de Feng Shui, vous détruiriez ainsi l’harmonie de votre chambre.

undefined undefined/Getty Images

Armes

Si vous êtes amateur d’émissions sur les crimes, vous pouvez ressentir le besoin de protection, même la nuit. Que vous possédiez un pistolet à impulsion électrique (Taser) ou une arme à feu légale, ni l’un ni l’autre n’a de place sous un lit. Ils peuvent non seulement tomber entre les mains d’un enfant ou d’un adulte non averti, mais vous servir dans un état de demi-sommeil où vous confondez un proche avec un intrus. Un cellulaire ou une bombe de poivre de Cayenne près du lit serait plus sécuritaire. Ou un bâton ou une lampe de poche!

Ranger plutôt ainsi: On doit toujours ranger les armes à feu déchargées, avec la gâchette verrouillée, dans un coffre-fort ou un étui de sécurité. Les munitions doivent être gardées dans un endroit distinct, et on conseille de le faire dans un coffre-fort au sous-sol. On peut aussi y placer les couteaux et autres armes.