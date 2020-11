7 moyens simples de faire revivre vos meubles

1 / 7

Appliquer la règle d’or des meubles antiques

Modifiez le moins possible la structure originale et l’apparence de vos meubles anciens. En remplaçant la finition, vous pouvez diminuer considérablement la valeur d’un meuble antique. Si une chaise est un peu branlante ou que le vernis d’une table s’écaille, ce n’est pas dramatique.

Protéger la finition sans tracas

Contrairement aux prétentions des vendeurs de poli à meuble en aérosol et à odeur de citron frais, vous n’avez pas besoin de produits chimiques de fantaisie pour nettoyer et protéger divans, tables et chaises, même s’ils ont une grande valeur. En fait, ces produits peuvent souvent faire plus de dégâts qu’autre chose.

«Certains produits à vaporiser contiennent des additifs qui ne s’enlèvent jamais, explique Nancy Rosebrock, responsable de la restauration au Biltmore Estate d’Asheville en Caroline du Nord. Les produits chimiques se mélangent avec le temps et deviennent insolubles. Plusieurs produits ne sèchent jamais, retiennent la poussière et foncent la finition. Et tout cela peut faire diminuer la valeur du meuble, affirme-t-elle.»