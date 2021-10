Choisir son costume d’Halloween, selon son signe astrologique

3 / 13

Taureau (20 avril–20 mai): Prêtresse vaudou

Quand il s’agit de se costumer pour l’Halloween, le Taureau est diamétralement opposé au Bélier. Ce signe ne reculera devant rien pour se bichonner et se pomponner, et privilégiera des costumes élaborés et impressionnants. «Le Taureau prendra la journée entière pour se préparer, mais cela en vaudra l’attente, affirme Guadalupe Terrones. Quand il se présentera, il sera parfaitement méconnaissable.

Le Taureau perçoit le déguisement et le maquillage comme un art et une occasion parfaite pour faire preuve de son talent.» Le Taureau sera ensorcelant dans le costume de prêtresse vaudou d’Halloween. Il aime également celui des Heroe Cosplay de My Hero Academia, ou celui de luxe Hocus Pocus de Winifred Sanderson. Ceci est très révélateur de sa personnalité.

