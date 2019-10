Recettes d’Halloween (à moins de 180 calories!)

Même si ces hors-d’œuvre et ces plats principaux vous glacent le sang, ces recettes d’Halloween sauront satisfaire vos invités lors de votre soirée.

Votre cuisine embaumera des arômes de cannelle, de gingembre, de muscade et de poivre de Jamaïque lorsque vous concocterez une fournée de ces petits gâteaux très moelleux de 165 calories. Transformez-les en monstres horrifiques. Ces superstitions sur l’Halloween sont tout aussi sinistres et toujours inquiétantes!

Cocktail d’Halloween

Terminez la soirée en beauté avec ce cocktail riche en antioxydants qui stimulera la résistance de votre organisme. Une gorgée et vous constaterez que le jus de carotte et le jus d’orange font un duo alléchant. De plus, ce cocktail vous fournira la totalité des apports quotidiens recommandés en provitamine A et une bonne partie de ceux recommandés en vitamine C. Chaque verre vous apportera seulement 73 calories. Renseignez-vous sur les puissants bienfaits de la vitamine C sur la santé.

