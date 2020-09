2 / 6

Avec l’aimable permission des Maniac Pumpkin Carvers.

Les artistes de la classe

Marc et Chris, âgés de 39 ans, sont amis depuis leur rencontre au primaire, il y a 28 ans. Tous deux ont étudié à l’école de design Parsons, de New York, avant d’entamer individuellement leur carrière d’artiste. «Nous créons ensemble depuis maintenant 25 ans, affirme Marc. Nous sommes les plus grands fans l’un de l’autre. Comme des frères.»

À l’école, explique-t-il, «nous étions des élèves artistes un brin étranges. Nous nous entendions bien avec les studieux, les sportifs et tous les autres. Nous nous sommes rapprochés grâce à l’art et à la culture geek, notre goût pour le jeu, la science-fiction, les nouvelles technologies. Nous étions fous de Star Wars et de films d’horreur, et passions notre temps à dessiner et à peindre dans une belle émulation.»

