18 petits plaisirs à couper pour réduire ses dépenses

Prendre Uber ou Lyft

De nos jours, Uber et Lyft font partie du paysage. Les chauffeurs d’Uber gagnent au Canada entre 11$ 13$ de l’heure, et ceux de Lyft 16,33$. «Selon l’application SherpaShare, un chauffeur d’Uber aux É-U gagne en moyenne 13,36$ (US) par voyage, et chez Lyft 12,53$», rapporte Andrea Woroch.

Bien planifier pourrait être rentable. «Cherchez, par exemple, quels sont les moyens de transport public qui existent pour déterminer l’itinéraire et l’heure du déplacement qui sont les plus avantageux. Et si le trajet le permet, marchez et partez plus tôt pour profiter de cet exercice gratuit et bon pour la santé!»