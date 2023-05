Voici pourquoi (et comment) utiliser l’eau de banane pour les plantes

GOLIBTOLIBOV/GETTY IMAGES

Selon les personnes qui repèrent les nouvelles tendances, les plantes sont traitées un peu comme des animaux domestiques. Alors rien d’étonnant que les amateurs soient à l’affût de moyens novateurs pour optimiser la santé de leurs compagnes d’intérieur et d’extérieur. Par le passé, les jardiniers amateurs faisaient leurs choux gras du marc de café et des coquilles d’œufs. Ils ont récemment déniché un nouveau produit maison prometteur: l’eau de banane fabriquée chez soi.

Stephanie Stephenson, auteure de Rose Gardening, explique que cette nouvelle tendance résulte essentiellement «de la facilité de fabrication de l’eau de banane, qui s’avère être un engrais naturel pour les plantes d’extérieur et d’intérieur. Les bananes sont riches en potassium, en calcium, en phosphore et en magnésium. Cette combinaison peut stimuler et favoriser la croissance de vos plantes.»

Si cela vous intrigue, poursuivez votre lecture pour savoir comment faire l’infusion d’une potion qui favorisera la croissance de vos plantes. Vous allez adorer cette astuce, et l’idée d’utiliser un produit alimentaire pour faire pousser votre jardin vous emballera tellement que vous voudrez probablement savoir aussi comment le composter.

Qu’est-ce que l’eau de banane?

Il s’agit d’eau dans laquelle on a fait tremper des pelures de banane. Rien de plus facile: il suffit de laisser les pelures dans l’eau pendant quelques semaines dans un pot ou un bocal, puis de verser le liquide sur vos plantes. (Le processus détaillé par étapes est expliqué plus loin.) En principe, le trempage libère des nutriments (potassium et calcium) dans l’eau, créant un engrais liquide maison bon marché.

L’eau de banane est-elle efficace?

Certains jardiniers ne jurent que par elle, mais il n’y a encore aucune preuve scientifique démontrant l’efficacité de son contenu en potassium sur les plantes. (Cela n’exclut en rien son effet potentiel. Il faudrait simplement pousser plus loin les recherches.) Mais le rôle qui est attribué à l’eau de banane est logique: les bananes contiennent un taux élevé de potassium, qui est un macronutriment essentiel pour stimuler la croissance, renforcer les tiges, et aider vos plantes à mieux résister à la sécheresse et aux ravageurs.

Les pelures doivent être décomposées pour relâcher des nutriments sous une forme utile aux plantes (comme le compost). Selon une étude de l’Université de Makéréré (Ouganda), l’eau de banane faite de pelures bouillies serait encore plus riche en potassium, mais d’autres études sont à faire.

On peut assurer que de nombreux jardiniers amateurs ont constaté une différence dans l’aspect de leurs plantes avec l’emploi d’eau de banane. Aster W. Green, auteur de Companion Planting in Raised Bed Gardens, note qu’à tout le moins, cette eau est un «moyen biologique pour améliorer les arrosages et vous éviter les engrais synthétiques onéreux.»

Avec quelles plantes utiliser de l’eau de banane?

Vous pouvez utiliser de l’eau de banane sur toutes vos plantes de jardin ou d’intérieur. Bien que des études plus formelles soient requises pour corroborer ses effets, elle est indéniablement sans danger. Le potassium supplémentaire est très utile à toutes les plantes, en particulier à celles à fruits et à fleurs.

Si vous ne savez pas quelles plantes arroser avec de l’eau de banane, Stephanie Stephenson vous recommande particulièrement:

tomates;

poivrons;

roses;

orchidées;

plantes grasses;

fougères corne d’élan;

plantes aériennes et bananiers.

Cette eau peut prévenir la pourriture apicale des tomates quand la base commence à brunir. «Le magnésium facilitera la photosynthèse de vos fleurs et de vos plantes, et les aidera à fructifier et à fleurir.»

L’eau de banane est-elle inoffensive pour toutes les plantes?

Oui, en général. L’eau de banane est sans danger, et ne freinera jamais leur croissance. Cependant, les bananes cultivées de façon traditionnelle sont souvent arrosées de pesticides synthétiques, et il vaudrait mieux éviter l’eau de banane sur les potagers cultivés de façon biologique. Vous contournerez le problème en faisant infuser strictement des pelures biologiques.

Il est important de noter que même si l’eau de banane contient d’importants nutriments, elle ne répond pas à toutes les exigences de croissance des plantes. L’utilisation exclusive de l’eau de banane comme engrais pourrait entraîner un retard de croissance, un jaunissement des feuilles et autres signes de carences nutritionnelles. Il serait donc préférable de l’utiliser en combinaison avec d’autres produits biologiques, comme du compost ou de l’engrais.

Comment fabriquer l’eau de banane pour mes plantes?

La préparation d’eau de banane est simple et facile. Il ne faut que des pelures de banane, de l’eau et un grand pot ou bocal pour les infuser. En plus du bienfait qui en découlera pour vos plantes, le recyclage des pelures de banane est aussi un moyen de réduire votre gaspillage alimentaire, et de verdir votre maison. Créez votre propre réserve en suivant les étapes suivantes.

1re étape: Conserver les peaux de banane

Gardez la peau de la banane une fois mangée. «Prenez vos pelures de banane et mettez-les dans un récipient, puis couvrez-les aux deux tiers d’eau», conseille Aster W. Green. Ajoutez des pelures au fil des jours jusqu’à ce que le récipient soit plein. Fermez celui-ci avec un couvercle, pour prévenir toute odeur ou moisissure. Pour accélérer la décomposition, découpez les pelures en carrés de 2,5cm (1po), ou pulvérisez-les au mélangeur avant de les placer dans le pot.

2e étape: Infuser l’eau de banane

Une fois le pot rempli de pelures de banane, le placer dans un endroit frais et sombre, et laisser infuser l’eau de banane de deux à trois semaines. Vous saurez qu’elle est prête quand les pelures auront noirci et que l’eau se sera assombrie. Une légère odeur peut se dégager durant l’infusion des pelures de banane. Elle devrait disparaître après que vous l’aurez appliquée sur vos plantes.

Si vous voulez hâter la préparation, laissez infuser les pelures dans l’eau pendant quelques jours seulement, puis déposez le tout dans une casserole. Faites bouillir de 30 à 45 minutes, et laissez refroidir. Ce processus peut augmenter la quantité de nutriments libérés par les pelures, et accélérera la production d’eau de banane.

3e étape: Retirer les pelures

Après avoir laissé l’eau de banane infuser, filtrez les solides et versez le liquide restant dans votre arrosoir. Déposez les restes de peaux de banane dans vos bacs à compost, pour éviter le gaspillage.

4e étape: Arroser vos plantes

L’arrosage à l’eau de banane peut entrer dans votre plan d’arrosage de vos plantes d’intérieur, des jardins en conteneur et des plates-bandes en plein sol.

L’eau infusée à la température ambiante peut être utilisée aussitôt. Mais l’eau de banane bouillie étant plus concentrée, elle doit être diluée avant usage: mélangez une part de concentré à la banane à cinq parts d’eau. Assurez-vous également qu’elle soit bien refroidie avant de l’utiliser dans le jardin ou les conteneurs.

À quelle fréquence utiliser l’eau de banane sur mes plantes?

On peut utiliser de l’eau de banane sur la plupart des plantes d’intérieur et d’extérieur une fois par semaine, en respectant votre calendrier d’arrosage. Assurez-vous simplement de verser l’eau à la limite du sol, sans déborder, pour prévenir que les feuilles ne se mouillent et la moisissure. Les plantes comme les cactus, qui préfèrent des conditions plus sèches, s’arrosent plus légèrement, afin d’empêcher les problèmes comme la pourriture des racines.

Existe-t-il un autre engrais pour mes plantes?

L’eau de banane ne fournit pas tous les nutriments nécessaires pour garantir une croissance saine des plantes. On peut aussi utiliser un engrais organique, tel que les engrais d’origine naturelle de Botanix.

Si vous compostez, une autre façon de fertiliser vos plantes est par le compostage de vos peaux de banane, plutôt que d’en faire de l’eau. Pendant le processus, les microbes et les bonnes bactéries vont décomposer les peaux de banane et autres matières organiques, facilitant ainsi l’accès des nutriments aux plantes. On peut ajouter des pelures compostées comme fumure de couverture pour les plantes d’extérieur et les parterres de jardin, ou les infuser en thé de compost.

