11 façons ingénieuses d’utiliser le marc de café

Fertiliser les plantes

Lorsque vous travaillez dans le jardin, évitez les engrais commerciaux et utilisez plutôt du bon vieux marc de café. Des recherches – notamment une étude publiée dans le Journal of Environmental Management, montrent que le marc de café absorbe les métaux lourds qui contaminent le sol et l’eau. «Les engrais commerciaux contiennent de l’azote, du potassium et du phosphore, mais ils peuvent également contaminer les eaux souterraines par le ruissellement et avoir d’autres implications négatives», explique Gwenn Fried, directeur de l’horticulture à NYU Langone Health, Rusk Rehabilitation, à New York. «Le marc de café utilisé de manière réfléchie offre des avantages similaires aux engrais commerciaux, est facilement disponible, réduit les déchets et (en plus!) il sent bon.»