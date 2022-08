Comment arroser les plantes en utilisant une bouteille de vin

CLAIRE KRIEGER/TASTE OF HOME

Vous savez peut-être que le meilleur moment pour arroser les plantes est avant qu’elles ne commencent à s’affaisser. Mais qu’arrive-t-il quand vous partez en voyage et que vous n’êtes pas là pour les arroser? Pour les jardiniers en herbe, voyager signifie aussi de trouver une manière de garder ses plantes en vie.

Une bouteille de vin peut devenir le parfait arrosoir. Cette solution facile à mettre en place gardera vos plantes en bonne santé pendant vos vacances.

Si vous voyagez souvent, assurez-vous d’avoir des plantes qui sont faciles à entretenir, comme ces 10 plantes faciles à cultiver toute l’année.

Utiliser une bouteille de vin pour arroser ses plantes

CLAIRE KRIEGER/TASTE OF HOME

Dominique Charles, fondatrice de Plots and Plans et experte en jardinage, explique que les plantes ont besoin d’une source d’eau diffuse et constante. Un arrosage abondant ne sera pas bon pour la plante, puisque ça ne fait que l’inonder et la terre va sécher plus rapidement. Essayez plutôt ce truc avec une bouteille de vin lorsque vous partez pour quelques jours.

Avec cette astuce, votre plante aura de l’eau pendant plusieurs jours. Voici ce que vous devez préparer:

Rincer une bouteille de vin vide et la remplir avec de l’eau propre

Tourner rapidement la bouteille et insérer le trou de la bouteille dans la terre.

Attendre quelques secondes pour que la bouteille s’équilibre et s’assurer qu’elle est bien enfouie dans le sol.

Comment ça fonctionne, en fait?

La répartition du poids de l’eau dans la bouteille signifie que l’eau ne se précipitera pas dans le sol tout d’un coup. Au contraire, l’eau va s’écouler lentement, pendant quelques jours . La plante absorbera donc l’eau par les racines à un rythme régulier.

Les feuilles de vos plantes changent de couleur? Découvrez ce que signifient les taches brunes sur les feuilles de vos plantes d’intérieur et comment les traiter.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!