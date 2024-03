10 plantes pour le jardin à cultiver en 2024

BALL HORTICULTURAL COMPANY La tecoma Kalama Blood Orange Tecoma stans, zones 8 à 11, annuelle ailleurs Les pétales orange de cette plante en forme de trompette et son anneau central orange foncé ajoutent une ambiance chaude et tropicale aux endroits ensoleillés du jardin. Fertilisez-la toutes les deux semaines et elle fleurira de juin jusqu’au premier gel. Regardez-la pousser jusqu’à 60 cm de haut et 45 cm de large. Pourquoi nous l’aimons: Tolérante à la chaleur et nécessitant peu d’entretien, cette variété compacte se ramifie bien. Elle est idéale pour les petits espaces ou les jardinières. Le jardinage offre bien plus qu’une belle cour et des légumes frais! Voici 10 raisons «santé» de se mettre au jardinage.

BALL HORTICULTURAL COMPANY Le lantana Passionfruit Lantana camara, zones 8 à 13, annuelle ailleurs Les abondantes fleurs roses, orange et or de cette plante poussent tout l’été en plein soleil, dans des paniers suspendus ou des jardinières. Ses feuilles vert foncé sont brillantes et parfumées. Elle aime un sol bien drainé et une fertilisation hebdomadaire pour garder ses grappes de fleurs multicolores à leur meilleur. Pourquoi nous l’aimons: Cette plante annuelle tolérante à la sécheresse et à la chaleur attire également les pollinisateurs. Le lantana fait partie de ces 10 fleurs à planter qui attireront les papillons et les oiseaux dans votre jardin!