Pleins feux sur les mauvaises herbes comestibles

Avoir un garde-manger grandeur nature directement dans sa cour? Plus réaliste que vous ne le croyez! Plusieurs mauvaises herbes sont tout à fait comestibles et possèdent de belles propriétés nutritives et médicinales.

Aujourd’hui, on associe pêle-mêle les orties, les pissenlits et toute autre herbe méconnue. Mais, il n’y a pas de mauvaises herbes: il n’y a que des plantes qui poussent au mauvais endroit.

encierro/Shutterstock

La sécurité avant tout!

On ne peut pas s’improviser cueilleur du jour au lendemain et on ne peut encore moins cueillir n’importe quoi, n’importe où. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de plantes toxiques au Québec – et aucune mortelle –, personne ne veut mettre sa santé à mal, ne serait-ce qu’en cueillant sur un terrain contaminé de pesticides chimiques.

Il faut aussi, bien entendu, écarter les plantes envahissantes comme la renouée du Japon ou l’herbe à poux, néfastes pour la santé.

Il est donc important de savoir identifier les plantes. Pour ce faire, des applications comme PlantNet et Picture This peuvent être utiles pour identifier les herbes inconnues, mais les résultats sont limités avec les jeunes pousses. Les groupes Facebook comme celui de La flore du Québec restent les meilleures ressources, selon Marie Beaupré, cofondatrice de l’entreprise montréalaise Les mauvaises herbes, une référence pour les cosmétiques et les produits ménagers faits maison. En connaissant le potentiel de croissance, de toxicité ou de comestibilité des plantes de votre cour arrière, il est plus facile de décider de les conserver ou non.

De toute manière, le nombre de mauvaises herbes comestibles au Québec ou avec des propriétés médicinales reste limité. Vous finirez certainement par toutes les connaître.

Marie Beaupré recommande d’identifier quelques plantes pour débuter afin de bien maîtriser l’art de les apprêter. Allez-y selon votre région, mais aussi selon vos besoins: chaque plante possède ses propriétés.