Comment se débarrasser de l’herbe à poux, étape par étape

Étape 10: Combattre l’herbe à poux avec une pelouse saine

Combattez plus efficacement l’herbe à poux en l’ombrageant avec une pelouse épaisse et en santé. Une pelouse épaisse fournit une canopée sombre, faisant en sorte que les graines d’herbe à poux ne germent pas.

Arrosez abondamment votre pelouse une fois par semaine pour encourager le système racinaire du gazon à aller plus loin. Votre pelouse sera alors plus robuste et tolérante à la chaleur. Évitez les arrosages courts et fréquents. Ces «gorgées» favoriseront un système racinaire peu profond et plus faible dans votre pelouse.

Gardez votre pelouse tondue à une hauteur de 5 à 8 centimètres. Le tondre plus court que 5 centimètres réduit la vitalité du gazon et donne aux mauvaises herbes la chance de s’installer. Assurez-vous aussi de garder les lames de votre tondeuse à gazon aiguisées afin qu’elles ne déchirent pas l’herbe et laissez les tontes de gazon sur la pelouse comme engrais naturel.

Les mauvaises herbes prospèrent dans les zones où le sol compacté prive les racines de l’herbe de la circulation d’air et d’eau dont elles ont besoin. Si votre jardin est sujet au compactage ou s’il contient beaucoup d’argile, utilisez un aérateur tous les deux ans.

Évitez les engrais pour gazon qui indiquent un «verdissement rapide». Ceux-ci contiennent des ingrédients azotés excessifs qui affaibliront votre pelouse au fil du temps, la rendant plus sensible aux mauvaises herbes. Au lieu de cela, sélectionnez un produit fertilisant avec la moitié de son azote sous libération lente. Pour un terrain d’environ 95 mètres carrés de pelouse, utilisez moins de 1,5 kilogramme d’azote par an.

Les zones endommagées par les mauvaises herbes doivent être ensemencées à l’automne, lorsque les journées sont chaudes, les nuits sont fraîches et que vous avez de la rosée le matin.