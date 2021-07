Un jardin de fines herbes indispensables

La ciboulette, une des fines herbes parmi les plus faciles à cultiver, peut s’auto-ensemencer dans tout le jardin. C’est une plante vivace, de la famille des oignons, dont les semis peuvent être facilement partagés. À l’abri des organismes nuisibles et des maladies, la ciboulette pousse dans presque tous les types de sols bien exposés au soleil. Utilisez un sécateur à fleurs pour couper les tiges à la base de la plante. Les fleurs blanches ou mauves peuvent être consommées en salade ou utilisées pour décorer une entrée. Une fois la floraison terminée, enlevez les fleurs fanées afin d’éviter l’ensemencement et la prolifération de la plante.

Aneth

L’aneth est une vivace facile à cultiver qui peut s’auto-ensemencer, à moins que vous ne récoltiez toutes les capsules de graines pour agrémenter vos marinades et condiments. De la même famille que le persil, la carotte et le panais, elle aime le soleil et les sols bien drainés, riches en matière organique comme le compost. En plus des graines qui sont fréquemment utilisées pour la cuisine ou les conserves, vous pouvez essayer les feuilles fraîches ou séchées pour donner un parfum d’aneth plus subtil qui se marie très bien avec le poisson ou les fruits de mer. En plus, l’aneth aide la digestion, et c’est pour cela qu’elle fait partie des 6 fines herbes qui soulagent.