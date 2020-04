15 trucs faciles pour bien entretenir sa pelouse

6 / 15

Semer pour cacher

Même si votre pelouse est en place depuis des années, il reste souvent des zones plus dégarnies ou qui ont jauni. En dispersant de la semence à gazon sur votre terrain, juste avant un avertissement de pluie et vous verrez qu’ensuite votre pelouse sera plus dense, plus fournie, plus verte! Ajoutez un peu de terre ou de compost et le tour est joué! Aussi, n’oubliez pas que l’union fait la force!

Mélangez différentes semences pour un gazon plus garni et en meilleure santé. Faites-vous conseiller à la pépinière pour savoir quelles semences choisir selon votre région, l’ensoleillement et le type de sol. Les alliances de différents types de gazon offre une meilleure résistance, car chacun ses forces et ses particularités.