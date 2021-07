Pesticides: comment bien laver les fruits et légumes

Avant de croquer à pleines dents dans vos fruits et légumes, assurez-vous de débarrasser ces derniers des germes et des pesticides en suivant ces quelques conseils.

1 / 9

Laver vos fruits et légumes

Nettoyez votre espace de travail : les surfaces de comptoir, les couteaux et les planches à découper que vous envisagez d’utiliser doivent d’abord être nettoyés. Lavez-vous aussi les mains avec du savon.

Éviter d’entreposer vos fruits et légumes : achetez des produits cultivés localement et accordez-vous 5 jours pour les consommer.

Lavez-les au bon moment : évitez de laver vos fruits et légumes dans le but de les manger plus tard, car cela ne fait qu’accélérer la croissance des bactéries et le processus de dégradation. Lavez-les lorsque vous êtes prêt à les consommer.

Rincez à grande eau : la meilleure façon de réduire le nombre de microorganismes sur un produit, c’est de le laver à grande eau (l’eau doit être plus froide que le produit d’environ 10 degrés). Frottez énergiquement la surface du fruit (ou légume) pour en débarrasser les saletés et les germes. Vous n’avez besoin d’aucun produit chimique pour y arriver.

Procédez de la bonne manière : chaque type de produit exige une méthode de lavage particulière. En voici la liste pour les aliments courants :