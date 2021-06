Jardin: comment se débarrasser des écureuils pour de bon

Les écureuils peuvent être des compagnons indésirables, surtout lorsque l’on passe beaucoup de temps à préparer son potager, son jardin, ou ses bacs à fleurs. Vous trouverez ici des astuces inusitées, naturelles et faites maison pour se débarrasser une fois pour toutes des écureuils cet été.

Les écureuils et leur odorat extrêmement sensible n’apprécient pas les odeurs fortes. Étant des animaux territoriaux, tout ce qui pourrait brouiller les pistes d’urines et les empêcher de les retrouver vous sera utile.

Utiliser le poivre de Cayenne

Saupoudrez du poivre de Cayenne dans votre jardin afin d’éloigner les rongeurs de vos plants. «Si les écureuils sont déjà établis à proximité de votre potager, faites un mélange de poivre moulu et d’eau, puis étendez le tout, dit Samuel Genest, directeur général chez Abat Extermination. Le mélange diminuera l’odeur de l’urine des écureuils, et les dissuadera de revenir.»

