18 façons intelligentes d’utiliser l’alcool à friction au quotidien

16 / 18

SHUTTERSTOCK

Désinfecter les jouets

Une solution rapide et sûre pour désinfecter les jouets de votre tout-petit consiste à les essuyer avec de l’alcool à friction. «Étant donné que tous les jouets de votre enfant se retrouvent dans sa bouche, l’alcool isopropylique tue non seulement les bactéries, mais c’est aussi une alternative plus sûre que l’utilisation de produits de nettoyage agressifs et contenant des produits chimiques», explique Shepard.