Jardinage

5 critères pour évaluer une pelouse abîmée

On peut soigner une pelouse abîmée avec une bonne dose de tendresse, d’amour et de soin. Voici comment évaluer les dommages à un gazon et déterminer comment s’y prendre pour le réparer.

1 / 5 StockWithMe/Shutterstock L'entretien du gazon Parmi les raisons qui incitent à ne pas installer de gazon, il y a l'entretien : pour avoir une belle apparence et vous satisfaire, un gazon doit être coupé, nourri et arrosé régulièrement. Si une pelouse doit être arrosée quotidiennement, c'est un indice que vous pourriez essayer autre chose à cet endroit, comme une terrasse ou une petite fontaine.

2 / 5 Yuri Snegur/Shutterstock Tout refaire à neuf? Plusieurs paysagistes professionnels évaluent la qualité d'un gazon grâce à la simple méthode du moitié-moitié : lorsque plus de la moitié d'une pelouse est couverte de mauvaises herbes, de plantes envahissantes, de parties mortes ou montre d'autres problèmes, il est généralement moins compliqué de refaire la surface au complet que de tenter des réparations à la pièce.