13 produits d’entretien naturels pour la cuisine

andy0man/Shutterstock

Le papier d’aluminium: pour nettoyer l’argenterie

La méthode suivante marche à tout coup sur l’argenterie. Amenez à ébullition le mélange suivant : un litre d’eau, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une feuille de papier d’aluminium. Plongez ensuite votre argenterie dans la solution pour 10 secondes (plus longtemps si nécessaire), puis retirez-la avec des pinces, voilà! Vous pouvez aussi nettoyer vos casseroles (non antiadhésives) avec du papier d’aluminium roulé en boule.

Vous auriez aimé découvrir ces façons pratiques d’utiliser le papier d’aluminium plus tôt!