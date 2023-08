Pourquoi mon chien me suit-il partout?

Disons que vous avez passé les trois dernières heures à regarder un documentaire et que vous faites finalement une pause pour remplir votre bol de maïs soufflé et aller aux toilettes. Dès que vos pieds touchent le sol, votre chien se lève aussi. Il vous rejoint dans la cuisine et vous suit jusqu’à la salle de bain. En revenant dans le salon avec votre compagnon à quatre pattes à vos côtés, vous vous demandez, est-ce normal que mon chien me suive partout?

THE GOOD BRIGADE/GETTY IMAGES

Pourquoi les chiens nous suivent-ils partout?

Les chiens aiment bien jouer à «suivre le chef». La vétérinaire Kathryn Primm rappelle que les chiens descendent des loups qui vivaient en groupes familiaux coopératifs. En fait, avant même que les chiens ne soient le meilleur ami de l’homme, ils étaient déjà prédisposés à vivre en meute.

Au cours de nombreux millénaires, les chiens qui ont survécu à la domestication avaient tendance à être les plus capables d’interagir avec les humains de manière profitable tant pour eux que pour nous.

Étant donné que les chiens sont naturellement prédisposés à protéger leurs ressources, explique le Dr Primm, les premiers chiens ont probablement imité et aidé leurs maîtres à protéger leurs abris contre les différents prédateurs. La nourriture reçue en retour les aurait motivés à continuer dans une plus grande variété de circonstances.

1. Pour obtenir une récompense

Grâce à un flux continu de renforcement positif, vous avez entraîné votre chien à vous suivre partout. C’est une erreur de dressage que vous avez probablement commise par inadvertance.

Comme dans l’ancien temps, les chiens savent bien que lorsqu’ils suivent les humains, de bonnes choses se produisent. On lance une friandise à son chiot, on lui gratte le ventre ou on l’emmène faire une promenade au parc.

L’un des nombreux talents du chien c’est d’apprendre des expériences du passé. Donc, si votre chien continue d’obtenir des récompenses en vous suivant, alors il continuera à le faire.

Connaissez-vous toutes les mauvaises habitudes que les propriétaires de chiens doivent corriger? Il y en a plus que vous ne le pensez!

2. Pour avoir de la nourriture

Votre chien peut avoir des raisons spécifiques de vous suivre. Il a peut-être simplement faim et il est temps de lui verser un grand bol de nourriture pour chien!

3. Par ennui

«Les propriétaires d’animaux qui font des tâches ménagères de manière intensive se font souvent suivre par leur chien. Vous avez peut-être alors affaire à un chien qui s’ennuie, note la vétérinaire Claudine Sievert.

Jetez un œil à notre petit guide pour vous aider à décoder les expressions faciales chez le chien.

4. Pour une pause besoins

Bien sûr, votre compagnon à quatre pattes pourrait être confronté à l’ennui, mais il y a une autre raison pour laquelle un chien peut vous suivre partout: c’est l’heure de la pause toilette. Votre chien a peut-être besoin de stimulation mentale ou de temps à l’extérieur!

5. Par anxiété

Si votre chien a tendance à vous suivre partout après que vous soyez parti toute la journée au travail, il ressent peut-être simplement un certain niveau d’anxiété de séparation, souligne l’Alliance of Therapy Dogs.

Découvrez les autres raisons qui peuvent expliquer que votre chien est anxieux.

PEKIC/GETTY IMAGES

Et si votre chien ne suit que vous?

Il n’est pas rare qu’un chien choisisse une personne apparemment préférée au sein de sa famille, note Jamie Freyer, responsable de l’assistance technique vétérinaire pour la société de test ADN canin Wisdom Panel. Parfois, c’est pour la simple et unique raison que cette personne «préférée» passe le plus de temps avec lui. Mais les chiens peuvent également être attirés par les personnes qui ont tendance à être les plus généreuses en collations.

Dans certains cas, il ne s’agit pas tant de ce que fait la personne «préférée» que de l’alignement de la personnalité. «Tout comme pour les relations humaines, plus vous avez de points en communs avec un chien, plus vous avez de chances de devenir des amis proches», explique Jamie Freyer. (Pendant que vous y êtes, trouvez la meilleure race de chien selon votre signe astrologique, afin de développer une amitié qui correspond également à votre personnalité.)

Aussi difficile que cela puisse paraître, les chiens choisissent parfois une personne et la suivent partout sans raison apparente. «Les chiens, tout comme les gens, peuvent avoir des favoris sans véritable raison», explique Jessica Desrosiers, technicienne vétérinaire PetCoach. Et malgré le fait que les chiens soient très motivés par la nourriture, leur «personne préférée» n’est pas nécessairement celle qui met le dîner dans la gamelle tous les soirs.

Dans un même ordre d’idées, leur personne préférée à suivre dans la cuisine n’est pas nécessairement leur personne préférée avec qui dormir le soir. «La plupart des chiens dormiront avec la même personne chaque nuit s’ils ont le choix», explique la vétérinaire Linda Simon. «Dans certains foyers, c’est la personne qui les laissera entrer dans le lit et dans d’autres, ce sera des enfants parce qu’ils ressentent un devoir et un besoin biologique de les protéger».

Attention aux fausses croyances. Bien que la plupart de ces mythes sur les chiens soient inoffensifs, certains sont carrément dangereux! Découvrez les nombreux mythes sur les chiens (qu’il ne faut pas croire).

Quand s’inquiéter du fait que votre chien vous suive partout?

Comme il est à peu près acquis d’avance, d’un point de vue génétique, que votre chien passera une partie de ses heures d’éveil à vous suivre, ce n’est généralement pas inquiétant, à moins, bien sûr, que cela ne vous mette mal à l’aise. Tout le monde ne souhaite pas avoir une boule de poils sous les pieds à tout moment.

Selon l’Alliance of Therapy Dogs, le fait que votre chien vous suive peut dépendre d’autres facteurs comme s’il a subi une forme quelconque d’agression, a un comportement dépressif, un manque d’énergie ou un changement d’appétit. Ces agissements impliquent de consulter un vétérinaire pour exclure tout problème médical et s’assurer que le chien en question fait suffisamment d’exercice. Un chien fatigué est moins susceptible de suivre dans n’importe quelle situation.

On voit souvent les chiens en train de lécher – et même mâcher – leurs pattes. Faut-il s’en inquiéter? Ça dépend. Découvrez pourquoi les chiens se lèchent les pattes.

WESTEND61/GETTY IMAGES

Comment empêcher un chien de vous suivre partout?

Ces stratégies peuvent encourager l’indépendance des chiens et les occuper.

1. Lui donner quelque chose à faire

Essayez d’encourager votre chien à faire une bonne séance de jeu en solo. La dresseuse de chiens Chrissy Joy recommande d’utiliser des casse-têtes pour chien afin de garder l’animal stimulé physiquement et mentalement. «Lorsque vous êtes à la maison, laissez votre chien apprendre à jouer loin de vous», conseille-t-elle.

Chrissy Joy souligne également l’importance d’exercer correctement le chien avec des randonnées et le travail des odeurs.

Quand votre chien est en colère, il ne claque pas la porte ou ne s’énerve pas contre vous. Mais il signale clairement son mécontentement. Découvrez les signes que votre chien est en colère.

2. Fixer des limites

Chrissy Joy dit que l’utilisation de limites simples peut apprendre à un chien à être plus à l’aise lorsqu’il n’est pas près de son maître. «Placez certains de leurs jouets préférés dans la zone où ils doivent être», conseille-t-elle. «Commencez à une distance où ils peuvent vous voir, et travaillez progressivement sur l’augmentation de la distance et de la durée.»

Jetez un œil aux nombreuses choses que votre animal de compagnie aimerait vous dire au sujet de sa santé, de son alimentation, de sa psychologie, de son entretien et de son bien-être!

3. Lui créer un endroit spécial

Si votre chien vous suit d’une pièce à l’autre, créez une place juste pour lui dans chaque pièce. Cela lui donne un espace spécial qui est toujours dans la même pièce que vous, mais encourage une saine distance.

La clé pour rendre cet endroit spécial? Des récompenses, des récompenses et encore des récompenses! «Vous pouvez l’associer à un jouet à mâcher ou à sa friandise préférée», note Joy. «J’aime personnellement utiliser un petit lit comme espace à mon chien dans une pièce. Je lui donne donc souvent des friandises pour qu’il reste dans son lit», termine-t-elle.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!