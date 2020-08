Recette de gruau à préparer la veille.

Variantes:

Avoine au chocolat et aux cerises:

Utilisez du yogourt à la cerise, ajoutez 1 c. à table de cacao et garnir de cerises dénoyautées, fraîches ou congelées.

Gruau de pain aux bananes:

Remplacez le miel par du sirop d'érable et ajoutez la moitié d'une banane en purée et ½ c. à thé de cannelle. Garnir de pacanes grillées.

Gruau à gâteau aux carottes:

Ajouter 2 c. à table de carottes râpées et remplacez le yogourt par du fromage à la crème à tartiner.

Avoine Pina Colada:

Ajouter une demi-banane écrasée, 2 c. à table d’ananas écrasé et 1 c. à table de noix de coco râpée au mélange d’avoine.

Information nutritionnelle:

1 portion

: 345 calories, 13g de graisses (2g de graisses saturées), 4mg de cholestérol, 53mg de sodium, 53g de glucides (10g de sucres, 5g de fibres), 10g de protéines.