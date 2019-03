19 trucs pour cuisiner rapidement

Au lieu de rôtir les légumes d’hiver, mangez-les crus. Courges, betteraves, panais et céleri-rave font d’excellentes salades crues. Comme les légumes racines sont coriaces, râpez-les. S’ils sont encore trop durs, laissez-les mariner une demi-heure ou plus dans une vinaigrette.

12 / 19

ffolas/Shutterstock

Préparez vos choux de Bruxelles au robot

La machine fait le travail en quelques tours de lame, et les petits morceaux grilleront en deux fois moins de temps. Et vous obtiendrez ainsi davantage de ces délicieux morceaux croustillants dont je ne me lasse pas (et mes filles non plus).

Par ailleurs, ne mettez jamais ces aliments dans le mélangeur.