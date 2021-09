Comment couper une mangue (avec ou sans coupe-mangue)

SONAL SOLANKI POUR TASTE OF HOME

La mangue est sans aucun doute l’un des meilleurs fruits tropicaux, mais libérer la chair de sa pelure épaisse n’est pas toujours facile. Il faut avouer que son goût juteux vaut bien tous les efforts pour la peler!

Voici comment couper une mangue de la bonne manière pour l’utiliser dans les salades, la salsa et les desserts.

Comment laver une mangue

Portez le fruit entier sous un jet d’eau froide et frottez la peau doucement avec vos mains en la rinçant. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à légumes propre. N’y allez pas trop fort puisque vous ne mangerez pas la peau; vous devez simplement éliminer la saleté qui pourrait salir votre couteau et l’intérieur du fruit.

Comment couper une mangue sans coupe-mangue

Notez que la mangue comporte quatre côtés — deux côtés plus larges, appelées les joues, et deux plus minces, avec le noyau au milieu.

Étape 1: couper la mangue en deux

Tenez fruit à la verticale sur une planche à découper, avec les joues de mangue positionnées de gauche à droite. Avec un couteau de chef, faites une coupe sur le long le plus près possible du noyau pour retirer chacun des côtés du fruit.

Si vous touchez au noyau, déplacez le couteau doucement pour couper au centre.

Pour les tranches restantes, coupez avec attention autour du noyau.

Étape 2: faire des coupures de hérisson

Prenez les joues de mangues puis, avec le couteau, faites des lignes verticales et horizontales en prenant soin de ne pas couper la peau. Le tout devrait ressembler à une grille.

Étape 3: retirer les cubes

Avec vos mains, poussez la peau vers le haut, afin que le fruit soit placé à l’envers. Coupez le fruit de la peau à l’aide d’un couteau en un seul coup et voilà, le tour est joué!

Comment couper une mangue avec un coupe-mangue

Pour couper une mangue avec ce type d’outil, il faut tenir la mangue à la verticale sur une planche à découper. Placez ensuite la trancheuse sur le dessus du fruit afin que la lame s’aligne aux joues de mangue. Doucement, poussez la mangue au travers de la lame. Cela séparera le noyau du reste de la mangue. Servez-vous d’un couteau pour retirer la chaire autour du noyau.

5 façons différentes de couper une mangue

Avec les coupures de hérisson: cette technique mentionnée plus haut permet, en formant un quadrillé à l’aide d’un couteau, de faire des cubes facilement.

En cubes: les cubes formés avec la première méthode sont retirés avec précisions. Vous pouvez manger les cubes tels quels.

En dés: prenez une tranche de mangue, coupez-la verticalement puis horizontalement; le tout formera de petits dés.

En tranches: vous pouvez aussi couper une mangue en julienne. Coupez puis pelez un côté du fruit. Ensuite, coupez en tranches fines. Utilisez les tranches minces pour garnir vos salades.

En rose: pelez une joue de mangue. Placez-la à l’horizontale sur une planche à découper et tranchez mince. En utilisant les deux mains, séparez doucement les tranches afin qu’elles forment une ligne. Les tranches devraient se chevaucher légèrement. Puis roulez le tout vers l’intérieur. Une fois terminée, la mangue devrait ressembler à une rose. Placez-la dans vos salades ou sur une pâtisserie.

