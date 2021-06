Comment laver les petits fruits sans les abîmer

1 / 5

DGLIMAGES/GETTY IMAGES

Les bases du nettoyage

Il est important de laver tous les produits frais, mais lorsqu’il s’agit de laver des baies, tout le secret réside dans un bon «timing».

Certaines baies ont une chair plus consistante que d’autres, ce qui les rend plus faciles à manipuler. Mais dans l’ensemble, il est préférable d’attendre de laver vos baies, juste avant de les consommer, pour éviter qu’elles retiennent l’humidité et se gâtent plus vite.

Dans la plupart des petits fruits, un simple rinçage ou un trempage dans de l’eau froide suffira. Cependant, pour vous assurer d’éliminer toute trace de pesticides et de bactéries, un trempage dans de l’eau salée ou un rinçage au vinaigre sont deux bonnes façons de faire. Lorsqu’elles sont lavées, séchez-les en les tapotant avec une serviette en papier pour éliminer l’excès d’humidité et conserver leur fraîcheur plus longtemps.

