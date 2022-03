Crêpes protéinées pommes, cannelle et avoine

Astuce de diététiste

Joanne Gallagher, M. Sc. S., R.D., est diététiste chez les Producteurs laitiers du

Canada

Préparées avec de l’avoine entière et regorgeant de protéines provenant du lait, du fromage cottage et des œufs, ces crêpes vous rassasieront longtemps. Les aliments protéinés inclus dans le Guide alimentaire canadien, comme le lait et le fromage, contribuent à la croissance chez les enfants, au maintien de la santé des muscles et des os chez les adultes, et à la récupération musculaire après un entraînement.

Les Producteurs laitiers du Canada sont un commanditaire du Mois de la nutrition 2022.

Source de la recette: Moisdelanutrition2022.ca