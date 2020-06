Coup de soleil: trucs et remèdes pour soulager la peau

Autres remèdes naturels et suppléments recommandés pour aider à soulager les coups du soleil

Huile essentielle de camomille

Dose: ajoutez quelques gouttes à un bain froid ou mélangez-les à 1 cuillère à soupe d'huile d'amande douce (ou une autre huile de camomille neutre) et badigeonnez-en la peau 2 fois par jour.

À savoir: associez-la à de l'huile essentielle de lavande; une pommade à la camomille ou au calendula, appliquée plusieurs fois par jour, favorise aussi la cicatrisation.

Huile essentielle de lavande

Dose: procédez de la même façon qu'avec l'huile essentielle de camomille.

À savoir: associez-la à de l'huile essentielle de camomille.

Gel d'aloe vera

Dose: appliquez à volonté le gel sur les régions lésées.

À savoir: vous pouvez aussi utiliser de la feuille fraîche d'aloès

Vitamine C

Dose: 100 mg 2 fois par jour.

À savoir: vous pouvez prendre de la vitamine C naturelle sous forme d'acérola.

Ajoutez ces aliments riches en vitamine C à vos repas.

Vitamine E

Dose: 25 mg 2 fois par jour; en crème, appliquez à volonté.

À savoir: il est préférable de prendre de la vitamine E sous forme naturelle (germe de blé, fruits oléagineux...).

L'exposition au soleil libère des radicaux libres, molécules instables qui, en excès, sont agressives et nocives pour la peau. Des antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E, pris par voie orale, neutralisent ces radicaux libres. Au besoin, ils peuvent se prendre en cure prolongée. En cas de vilaines brûlures, vous pouvez appliquer une crème à la vitamine E pour aider l'épiderme à se régénérer et éviter les cicatrices. Vous pouvez enfin absorber des huiles de poisson, riches en acides gras oméga-3, pour atténuer l'inflammation et favoriser la cicatrisation. Des chercheurs allemands ont découvert que la prise combinée de vitamines C et E réduisait les réactions de l'organisme aux brûlures du soleil.

Huiles de poisson

Dose: 2 capsules par jour,soit 600 mg d'acides gras oméga-3.

Attention: ne dépassez pas la dose si vous prenez des anticoagulants.

