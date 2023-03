Tous les types de piments, classés selon l’échelle de Scoville

Ils sont généralement assez doux pour les plats familiaux, bien que ceux cultivés au Nouveau-Mexique puissent être plus piquants que ceux cultivés en Californie. Autrement dit, les piments Anaheim sont ni plus ni moins qu’une forme douce de piment Hatch.

Unités Scoville : 500-2 500 Longueur: 12 à 15 cm Ces gros piments doux avec une forme incurvée et effilée sont incroyablement polyvalents – ils font une excellente salsa, sont merveilleusement farcis et sont souvent utilisés comme substitut aux poivrons Poblano.

Poivron Poblano

Unités Scoville : 1 000-2 000

Longueur: 10 à 12 cm

Les piments Poblano sont le poivron ultime à faire griller et à farcir en raison de leurs parois épaisses et de leur saveur douce et terreuse (essayez d’ailleurs notre recette de poivrons poblanos farcis sur une plaque). Prévalents dans la cuisine du sud-ouest et du Mexique, les Poblanos sont le piment de prédilection des chiles rellenos.

S’ils sont généralement vendus frais, jeunes et vert foncé, les piments Poblano changent de nom une fois mûris et séchés. Ils s’appellent alors des piments Ancho (et sont beaucoup plus forts).

