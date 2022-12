20 recettes de cocktails pour le temps des Fêtes

Le limoncello est une liqueur de citron originaire d’Italie, produite notamment dans la péninsule de Sorrente. C’est un produit à base de zestes de citron, d’alcool, d’eau et de sucre. Il est de couleur jaune brillant, doux et citronné. Le limoncello est un produit obtenu par macération d’écorces de citron dans l’alcool.

Préparé avec du cognac, du jus de citron et d’une touche de champagne, ce Grand 75 saura combler vos invités par son goût délicieux et ses bulles.

14 / 20

Taste of Home

Sangria au cidre mousseux

L’ajout de jus d’orange et de canneberge transforme le cidre de pomme en une jolie boisson festive. Cette sangria rapide et facile est absolument délicieuse. La version non alcoolisée est idéale pour les enfants ou pour les brunchs!