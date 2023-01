Le Pop framboise – Le cocktail de Dominique

Goûtez au cocktail de notre journaliste pigiste Dominique: le Pop framboise.

Pour ceux et celles qui ont la dent sucrée comme moi, ce cocktail est fait pour vous! J’adore le sour puss, alors j’ai toujours cherché les meilleures recettes à base de cette liqueur de framboises. Et celle-ci est assez simple à préparer: vous n’avez qu’à ajouter de la liqueur d’agrumes, de la grenadine et le tout est prêt!