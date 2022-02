15 façons de cuisiner les aubergines

Dans cette variante simplifiée d’un grand classique italien, les aubergines disposées en couches avec du coulis de tomates, des herbes aromatiques et de la mozzarella sont saupoudrées de parmesan râpé avant de dorer au four.

minadezhda/Shutterstock

Aubergine au yogourt

Pour confectionner ce superbe plat, on fait alterner tranches d’aubergine et de courgette que l’on nappe d’une riche sauce aux tomates et de yogourt aromatisé au cumin. Accompagnez-le d’une épaisse tranche de pain multigrains et d’une salade verte.