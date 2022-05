Des séries dérivées à découvrir

La deuxième saison, présentement diffusée, lève entre autres le voile sur l’enfance dramatique d’un des personnages les plus aimés d’une franchise parmi les plus touffues. En effet, The Next Generation a été suivie de Deep Space Nine, de Voyager, d’Enterprise, de Discovery; et Strange New Worlds suivra Picard. À ces séries en prise de vue réelle, il faut en ajouter 4 en animation et 13 longs métrages. Des spin-offs, des prequels (antiépisode), des sequels, Star Trek est une galaxie à elle seule.

Il arrive aussi que l’univers de départ, souvent devenu culte, soit repris par d’autres équipes qui y plantent de nouveaux personnages. L’exemple type est le futur imaginé par Gene Roddenberry dans Star Trek. La série originale a vu le jour dans la seconde partie des années 60 et elle est ressuscitée en 1987 alors qu’un nouvel équipage s’installait à bord de l’Enterprise dans la série The Next Generation. Aux commandes, le capitaine Jean-Luc Picard (extraordinaire Patrick Stewart) qui boucle la boucle ces temps-ci avec la trilogie qui lui est consacrée, Star Trek: Picard.

Dans la galaxie lointaine, très lointaine, on assistera bientôt à la résurrection très attendue d’Obi-Wan Kenobi dans six épisodes qui se dérouleront 10 ans après La revanche de Siths et 9 ans avant Un nouvel espoir, le film par lequel la planète a découvert l’univers imaginé par George Lucas. D’ailleurs Darth Vader fait partie de nos méchants préférés au cinéma! Ewan McGregor et Hayden Christensen redeviennent respectivement Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker – rôles qu’ils ont tenus dans les épisodes I, II et III de la saga. Les attentes sont immenses et l’impatience, à l’avenant.

À noter que l’empire Disney utilise toutes les déclinaisons du spin-off, des suites et des préquelles à très grande échelle dans ses deux mégas-franchises que sont l’Univers cinématographique Marvel (MCU) et la saga Star Wars. Depuis l’arrivée de la plateforme, 6 séries ancrées dans la première et 3 dans la seconde ont vu le jour. Dans un cas comme dans l’autre, dès qu’une se termine, une autre prend le relais.

Crave et Amazon

House of the Dragon – Crave et The lord of the rings: the rings of power

House of the Dragon: développée par George R.R. Martin et Ryan Condal. Sur Crave dès le 21 août – The lord of the rings: the rings of power: développée par J.D. Payne et Patrick McKay. Sur Amazon Prime Video dès le 2 septembre.

Parmi les séries dérivées se déroulant dans des univers culte, les deux plus attendues ces jours-ci sont House of the Dragon et The Rings of Power.

La première atterrira sur HBO/Crave le 21 août et elle se déroule 200 ans avant les événements relatés dans Game of Thrones. On y suivra la guerre civile qui va mener à la disparition des dragons et à la chute de la Maison Targaryen.

Beaucoup de poids sur les épaules de ces 10 épisodes, après les critiques virulentes qui ont accablé (avec raison) la 8e saison de la série mère.

C’est le 2 septembre que The Rings of Power sera pour sa part déposée sur Amazon Prime Video. Et le saut dans le temps, vers le passé, est énorme: on se retrouve dans la Terre du Milieu imaginée par J.R.R. Tolkien, mais des milliers d’années avant les grandes quêtes relatées dans The Hobbit et The Lord of The Rings. Voici les messages cachés qui vous ont peut-être échappé dans le Seigneur des anneaux!

Ce ne serait que la première de cinq saisons qui, au total, vont coûter un milliard. Hâte? Le mot est faible. Hobbits, Elfes, Nains et… Humains trépignent d’impatience.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!