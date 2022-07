Grey’s Anatomy: quand la réalité et la fiction s’opposent

ABC/Vivian Zink

La romance est bien réelle entre partenaires de travail

Grey’s Anatomy étant une émission dramatique, on comprend que les producteurs ont ajouté leur touche personnelle au niveau de la romance. Et puisque les médecins sont toujours au travail, ils finissent par se côtoyer entre eux. Nous pouvons penser à Meredith Grey et Derek Shepherd, ou Christina Yang et Preston Burke, par exemple. Tout le monde se fréquente, et cette réalité n’est pas si loin que celle d’ici.

«Ça arrive aussi ici, beaucoup même je dirais», dit l’infirmier Pierre-David Gagné. «Je connais peu d’infirmiers qui ne sont pas avec des infirmières», ajoute-t-il. Après tout, il sait de quoi il parle: M. Gagné et Mme Dubois se sont rencontrés à l’hôpital Santa Cabrini, à Montréal, et ils sont fiancés depuis 2011!

